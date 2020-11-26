Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Марадона скончался в возрасте 60 лет в среду. Причиной смерти стал сердечный приступ.

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Диего Марадона был гениальным футболистом, наделенным талантом от Бога. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон в связи со смертью спортсмена.

"Рука Господа наделила талантом этого мирового гения футбола. Но теперь она отняла его у нас - Господь, как футболист с мячом, обошел все наши защиты. Возможно, таким способом он хотел завершить этот спор века: является ли Марадона самым великим футболистом всех времен. Слезы миллионов осиротевших людей со всей ясностью и болью отвечают на этот вопрос", - написал французский президент.

В своем заявлении Макрон привел подробную биографию Марадоны - от его жизни в молодости в одном из беднейших предместий Буэнос-Айреса до знаменитых матчей футболиста. Макрон назвал при этом Марадону "игроком великолепным и непредсказуемым", который "неустанно изобретал новые техники владения мячом". "Это был подлинный танцор в футбольных бутсах, человек далеко не атлетического сложения, он был скорее артистом, очаровывавшим магией своей игры", - отметил он.

В то же время, ведя рассказ о жизни Марадоны, Макрон высказывает мнение, что на фоне его спортивных побед его "посещение [лидеров Кубы и Венесуэля] Фиделя Кастро и Уго Чавеса отдает горьким вкусом поражения". "Подлинную революцию Марадона совершил именно на футбольных полях", - подчеркнул французский президент.

В заключение Макрон выразил соболезнования всем поклонникам Марадоны, отдал дань памяти "неоспоримому властелину футбольного мяча, человеку, которого французы так любили". Свое послание президент Франции закончил по-испански "Diego se queda" - "Диего остается с нами".