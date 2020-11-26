Сборная России по скелетону в полном составе допущена до участия во втором этапе КМ

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сборная России в полном составе допущена до участия во втором этапе Кубка мира по скелетону, который пройдет в пятницу в латвийской Сигулде. Об этом сообщил ТАСС старший тренер команды Денис Алимов.

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"Вчера скелетонисты сборной России прошли очередное тестирование на коронавирус. Результаты тестов отрицательные, спортсмены здоровы и завтра выйдут на старт очередного этапа Кубка мира", - сказал Алимов.

В пятницу на старт выйдут Елена Никитина, Юлия Канакина, Алена Фролова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Даниил Романов.

Сборная России по бобслею лишена возможности выступить в Сигулде по причине того, что у трех спортсменов на прошлой неделе было выявлено заражение коронавирусом.