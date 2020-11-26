{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России по скелетону в полном составе допущена до участия во втором этапе КМ

Соревнования пройдут в пятницу в латвийской Сигулде
Юлия Канакина EPA-EFE/RICH LAM
Описание
Юлия Канакина
© EPA-EFE/RICH LAM

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сборная России в полном составе допущена до участия во втором этапе Кубка мира по скелетону, который пройдет в пятницу в латвийской Сигулде. Об этом сообщил ТАСС старший тренер команды Денис Алимов.

На эту тему
Лиха зима начало. Сборная России по бобслею стала очередной жертвой пандемии коронавируса

"Вчера скелетонисты сборной России прошли очередное тестирование на коронавирус. Результаты тестов отрицательные, спортсмены здоровы и завтра выйдут на старт очередного этапа Кубка мира", - сказал Алимов.

В пятницу на старт выйдут Елена Никитина, Юлия Канакина, Алена Фролова, Александр Третьяков, Никита Трегубов и Даниил Романов.

Сборная России по бобслею лишена возможности выступить в Сигулде по причине того, что у трех спортсменов на прошлой неделе было выявлено заражение коронавирусом.

Теги
РоссияЗимние олимпийские виды спорта
Умер Диего Марадона
"Футбол потерял одну из главных своих легенд". Мировое сообщество о смерти Диего Марадоны
Футболист умер в возрасте 60 лет
Читать полностью