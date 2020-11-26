Мяч Ракитича в ворота "Краснодара" номинирован на лучший гол тура ЛЧ

На 4-й минуте встречи Ракитич поразил ворота Евгения Городова ударом из-за пределов штрафной в дальний нижний угол. Матч прошел в Краснодаре и завершился победой "Севильи" со счетом 2:1.

ТАСС, 26 ноября. Гол футболиста испанской "Севильи" Ивана Ракитича в ворота российского "Краснодара" вошел в список претендентов на лучший гол четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

После четырех туров "Краснодар" с одним очком занимает третью строчку группы Е, потеряв шансы на выход в плей-офф турнира.

Помимо гола Ракитича в список вошли удар под перекладину Бруну Фернандеша ("Манчестер Юнайтед", Англия) в ворота турецкого "Башакшехира" (4:1), забитый мяч со штрафного Джейдона Санчо ("Боруссия", Германия, Дортмунд) в матче с бельгийским "Брюгге" (3:0) и удар в дальний верхний угол Райана Гравенберха ("Аякс", Нидерланды), которым он поразил ворота датского "Мидтьюланна" (3:1).