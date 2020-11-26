Представительство легкоатлетов в пулах тестирования РУСАДА сократилось до 507 человек

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Представительство легкоатлетов в пулах допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в четвертом квартале 2020 года сократилось по сравнению с предыдущим до 507 человек. Об этом свидетельствуют материалы, предоставленные ТАСС пресс-службой РУСАДА.

По представленным данным, в настоящее время в национальный регистрируемый пул РУСАДА входят 208 легкоатлетов, в расширенный - 299. Представительство легкоатлетов в пулах тестирования РУСАДА во втором и третьем кварталах 2020 года составляло 529 человек (232 и 297 соответственно), в первом квартале 2020-го - 521 (233 и 288).

В пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на четвертый квартал 2020 года входят восемь российских легкоатлетов. Это многоборец Илья Шкуренев, прыгуны в высоту Мария Ласицкене, Илья Иванюк и Михаил Акименко, бегун Сергей Шубенков (110 метров с барьерами), прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов, а также ходок Василий Мизинов.

Шкуренев, Ласицкене, Шубенков, Сидорова, Моргунов и Мизинов находились в пуле международной федерации и в 2019 году, он также состоял из восьми россиян. Однако в пулах 2020 года не оказалось толкателя ядра Александра Лесного и метателя молота Алексея Сокирского.