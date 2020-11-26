В поединке Тайсона и Джонса будет разрешен нокаут

"Нокаут разрешен. Да, мы слышали, что кто-то заявлял, что нокаута не будет. Нокаут полностью разрешен. Также, если у кого-то будет кровотечение, поединок будет продолжен", - заявил Кавана.

ТАСС, 26 ноября. Правила выставочного поединка между американскими боксерами Майком Тайсоном и Роем Джонсом - младшим, который пройдет 28 ноября в Карсоне (штат Калифорния), допускают нокауты. Об этом заявил продюсер боя Райан Кавана, комментарий которого приводит журнал Variety .

Также он отметил, что поединок будет состоять из восьми двухминутных раундов, а боксеры выйдут в 12-унцевых перчатках. Помимо этого, на бое не будет присутствовать официальная судейская бригада, но за поединком будут наблюдать три бывших чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которые объявят неофициального победителя поединка, если он не будет завершен досрочно.

Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.