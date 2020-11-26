Норвежские лыжники помещены на карантин в Финляндии после выявления коронавируса у тренера

ХЕЛЬСИНКИ, 26 ноября. /ТАСС/. Сборная Норвегии по лыжным гонкам в неполном составе помещена на карантин перед первым этапом Кубка мира в Финляндии после того, как у тренера команды Эйрика Мюра Носсума был выявлен коронавирус. Об этом сообщило в четверг Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на национальную Федерацию лыжных видов спорта.

Первый в новом сезоне этап Кубка мира пройдет с 27 по 29 ноября в финской Руке. Носсум сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат, после прибытия в среду в Руку.

"Организаторы ждут результатов второго теста. Мы пока не хотели бы гадать о возможных последствиях", - указала организация.

По данным федерации, других зараженных в команде нет. Там указали, что сборная и ее штаб помещены на карантин, за исключением трех человек, которые прибыли в Финляндию на автомобиле.