Матыцин не стал комментировать работу тренеров сборной России по футболу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин не считает правильным критиковать работу тренерского штаба сборной России по футболу. Об этом Матыцин сообщил журналистам.

Черчесов считает, что ему не следует уходить в отставку с поста тренера сборной России

В ноябре сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против команды Молдавии (0:0). В Лиге наций российские футболисты потерпели два поражения: от турок (2:3) и сербов (0:5). Все матчи россияне проводили на выезде. Сборная России не может выиграть на протяжении шести встреч.

"Я не готов критиковать тренерский штаб. Считаю, что в любом виде деятельности за результат отвечает команда. Надо провести детальный анализ ситуации, чтобы ошибки не повторять и более профессионально подходить к подготовке и участию в соревнованиях", - сказал Матыцин.

Главным тренером сборной России является Станислав Черчесов. В 2021 году сборная России сыграет на чемпионате Европы, который был перенесен с лета 2020 года из-за пандемии коронавируса. Соперниками российских футболистов на групповом этапе станут бельгийцы, датчане и финны.