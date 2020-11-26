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Сборные по футболу

Матыцин не стал комментировать работу тренеров сборной России по футболу

Сборная не может выиграть уже на протяжении шести матчей
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин не считает правильным критиковать работу тренерского штаба сборной России по футболу. Об этом Матыцин сообщил журналистам.

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В ноябре сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против команды Молдавии (0:0). В Лиге наций российские футболисты потерпели два поражения: от турок (2:3) и сербов (0:5). Все матчи россияне проводили на выезде. Сборная России не может выиграть на протяжении шести встреч.

"Я не готов критиковать тренерский штаб. Считаю, что в любом виде деятельности за результат отвечает команда. Надо провести детальный анализ ситуации, чтобы ошибки не повторять и более профессионально подходить к подготовке и участию в соревнованиях", - сказал Матыцин.

Главным тренером сборной России является Станислав Черчесов. В 2021 году сборная России сыграет на чемпионате Европы, который был перенесен с лета 2020 года из-за пандемии коронавируса. Соперниками российских футболистов на групповом этапе станут бельгийцы, датчане и финны.

Теги
РоссияЧерчесов, Станислав СаламовичМатыцин, Олег Васильевич
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