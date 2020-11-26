Матыцин: решение CAS по иску WADA не помешает РФ провести Кубок мира по регби в 2027 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россию не могут лишить права претендовать на проведение Кубка мира по регби в 2027 или 2031 году при любом решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее стало известно, что Федерация регби России подаст заявки на проведение турнира в 2027 и 2031 годах.