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Летние неолимпийские виды спорта

Матыцин: решение CAS по иску WADA не помешает РФ провести Кубок мира по регби в 2027 году

Ранее сообщалось, что Федерация регби России подаст заявки на проведение турнира в 2027 и 2031 годах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россию не могут лишить права претендовать на проведение Кубка мира по регби в 2027 или 2031 году при любом решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее стало известно, что Федерация регби России подаст заявки на проведение турнира в 2027 и 2031 годах.

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"Насколько я понимаю, даже при самом жестком решении, которое принял исполком WADA, запрет на проведение международных соревнований на территории РФ распространяется только на четырехлетний цикл, и там речь шла только о невозможности подать заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года. Не думаю, что каким-то образом это негативно сказывается на желании России принимать Кубок мира по регби 2027 или 2031 года", - сказал Матыцин.

Слушания в CAS иска WADA к РУСАДА состоялись в начале ноября. Пресс-служба Спортивного арбитражного суда по окончании слушания заявила, что решение по иску будет вынесено до конца года.

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РоссияЛетние неолимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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