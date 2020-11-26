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Летние неолимпийские виды спорта

Владивосток и Хабаровск могут принять матчи Кубка мира по регби в 2027 или 2031 году

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев добавил, что в данных городах необходимо развитие инфраструктуры

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Матчи Кубка мира по регби в 2027 или 2031 году могут провести во Владивостоке и Хабаровске. Об этом журналистам заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Ранее стало известно, что ФРР подаст заявки на проведение Кубка мира по регби в 2027 и 2031 годах.

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"Мы можем проводить и в Европе, и в Азии. Самое главное наше отличие - это Владивосток и Хабаровск. Считаем, что проведение там турнира может очень сильно сказаться как на популяризации регби на российском Дальнем Востоке, так и в странах Азиатско-Тихоокеанского бассейна в целом. Владивосток и Хабаровск являются естественными центрами притяжения", - сказал Артемьев, добавив, что в том числе в данных городах необходимо развитие инфраструктуры.

Сборная России дважды принимала участие в Кубке мира (2011, 2019), турнир проводится с 1995 года. В 2023 году Кубок мира пройдет во Франции, в 2019 году турнир состоялся в Японии.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичРоссияЛетние неолимпийские виды спорта
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