Владивосток и Хабаровск могут принять матчи Кубка мира по регби в 2027 или 2031 году

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Матчи Кубка мира по регби в 2027 или 2031 году могут провести во Владивостоке и Хабаровске. Об этом журналистам заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

Ранее стало известно, что ФРР подаст заявки на проведение Кубка мира по регби в 2027 и 2031 годах.