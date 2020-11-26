Матыцин: Марадона помог популяризации чемпионата мира по футболу в России

"Уход из жизни Диего Армандо Марадоны - трагедия для всей мировой спортивной семьи. Это человек, который сыграл выдающуюся роль в популяризации футбола как национальный символ. Несмотря на все сложности, которые он встречал в жизни, он всегда демонстрировал конструктивный подход", - сказал Матыцин.

"Я считаю, что он очень много сделал для популяризации чемпионата мира в России, всегда очень по-доброму относился к коллегам из СССР и России и был действительно символом и легендой футбола, на него ориентировались миллионы мальчишек. Я считаю, что благодаря ему они пришли в спорт. Очень будет всем его не хватать, но он сыграл свою положительную роль в развитии и популяризации футбола как мирового вида спорта. И всегда был очень надежным в отношениях с нашей страной", - добавил министр.