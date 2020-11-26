РФС: судья допустила ошибку в матче, который принес чемпионство футболисткам ЦСКА

ТАСС, 26 ноября. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) выявила судейскую ошибку в матче 13-го тура женского чемпионата страны, по итогам которого ЦСКА досрочно стал победителем турнира. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В матче 13-го тура "Локомотив" (Москва) - "Рязань-ВДВ" (2:2) судья Любовь Тарбеева ошибочно не назначила пенальти в ворота гостей на 75-й минуте встречи. Комиссия зафиксировала игру рукой у футболистки "Рязани-ВДВ" Ксении Цыбутович, за что клуб должен был быть наказан 11-метровым ударом.

Потеря очков для идущего вторым в таблице "Локомотива" гарантировала победу в чемпионате армейскому клубу. По итогам встречи за тур до конца турнира в активе ЦСКА стало 33 очка, у "Локомотива" - 29. В последнем туре ЦСКА и "Локомотив" должны были провести очную встречу, но матч был отменен из-за случаев заражения в составе армейской команды.

ЦСКА стал двукратным чемпионом России (2019, 2020).