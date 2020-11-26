В сборных Франции и Румынии по биатлону выявлен коронавирус перед этапом Кубка мира

ТАСС, 26 ноября. Тесты на коронавирус дали положительный результат у представителей сборных Франции и Румынии перед первым этапом Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Союз биатлонистов России подтвердил, что у Бабикова обнаружен коронавирус

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Медицинские власти Финляндии решат дальнейшую судьбу команд. В случае со сборной Франции было принято решение, что команде уходить на карантин не требуется.

Ранее коронавирус был выявлен в расположении сборных России, Латвии и Молдавии.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдет второй этап (3-6 декабря).