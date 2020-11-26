{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В сборных Франции и Румынии по биатлону выявлен коронавирус перед этапом Кубка мира

Медицинские власти Финляндии решат дальнейшую судьбу команд
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Тесты на коронавирус дали положительный результат у представителей сборных Франции и Румынии перед первым этапом Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

На эту тему
Союз биатлонистов России подтвердил, что у Бабикова обнаружен коронавирус

Медицинские власти Финляндии решат дальнейшую судьбу команд. В случае со сборной Франции было принято решение, что команде уходить на карантин не требуется.

Ранее коронавирус был выявлен в расположении сборных России, Латвии и Молдавии.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдет второй этап (3-6 декабря).

Теги
БиатлонПандемия COVID-19
СМИ: матчи 16-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о Марадоне
Аргентинец скончался в возрасте 60 лет в среду
Читать полностью