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СМИ: матчи 16-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Аргентинец скончался в возрасте 60 лет в среду

ТАСС, 26 ноября. Все встречи 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память об аргентинце Диего Марадоне. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

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Марадона скончался в возрасте 60 лет в среду. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

16-й тур начнется 28 ноября матчем "Арсенал" (Тула) - "Зенит" (Санкт-Петербург).

Марадона - чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

Теги
Российский футболМарадона, ДиегоУмер Диего Марадона
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