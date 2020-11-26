Норвегия внесла предложение о поднятии возрастного ценза в фигурном катании

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Норвежская ассоциация фигурного катания внесла в Международный союз конькобежцев (ISU) предложение о поднятии минимального возраста выхода во взрослые в женском одиночном катании до 17 лет. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в национальных федерациях, не связанных друг с другом.

Предложение было вынесено еще в прошлом году и успело попасть в повестку заседания конгресса ISU, однако он в итоге был перенесен на 2021 год. При этом Норвегия, по данным собеседников агентства, все еще придерживается предложения и не планирует его отзывать. Таким образом, если ситуация не изменится в ближайшее время, вопрос рассмотрения изменений в действующем возрастном цензе (в настоящее время во взрослые допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на момент 1 июля) снова будет инициирован.

Ранее президент ISU Ян Дейкема заявил, что организация начала сбор мнений от национальных федераций на этот счет, а также отметил, что, по его мнению, вопрос ценза должен быть обсужден на заседании конгресса летом 2021 года. Именно конгресс утверждает изменения в правилах. Так как формально предложение подано вовремя (дедлайн для предложений, не носящих технический характер, истекает 1 декабря), оно должно попасть в повестку конгресса напрямую, минуя все формальности.