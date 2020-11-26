Горшков: Россия категорически против поднятия возрастного ценза в фигурном катании

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России против поднятия возрастного ценза в женском одиночном катании до 17 лет. Об этом ТАСС сообщил президент организации Александр Горшков.

Ранее несколько источников в национальных федерациях, не связанных друг с другом, сообщили ТАСС о внесении Норвежской ассоциации фигурного катания данного предложения для обсуждения на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в следующем году.