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Фигурное катание

Горшков: Россия категорически против поднятия возрастного ценза в фигурном катании

Ранее сообщалось, что Норвегия внесла такое предложение
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России против поднятия возрастного ценза в женском одиночном катании до 17 лет. Об этом ТАСС сообщил президент организации Александр Горшков.

Ранее несколько источников в национальных федерациях, не связанных друг с другом, сообщили ТАСС о внесении Норвежской ассоциации фигурного катания данного предложения для обсуждения на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в следующем году.

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"Мы уже неоднократно заявляли - мы категорически против и в очередной раз готовы аргументированно отстаивать позицию нашей федерации", - сказал Горшков.

Предложение было вынесено еще в прошлом году и успело попасть в повестку заседания конгресса ISU, однако он в итоге был перенесен на 2021 год. При этом Норвегия, по данным собеседников агентства, все еще придерживается предложения и не планирует его отзывать. Таким образом, если ситуация не изменится в ближайшее время, вопрос рассмотрения изменений в действующем возрастном цензе (в настоящее время во взрослые допускаются фигуристки, кому исполнилось 15 лет на момент 1 июля) снова будет инициирован.

Теги
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