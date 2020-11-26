Жулин: предложение о повышении возрастного ценза направлено против фигурного катания

Ранее несколько источников в национальных федерациях, не связанных друг с другом, сообщили ТАСС о внесении Норвежской ассоциацией фигурного катания данного предложения для обсуждения на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в следующем году.

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Идея, связанная с повышением возрастного ценза среди фигуристок в одиночном катании до 17 лет, направлена против этого вида спорта. Такое мнение ТАСС высказал тренер Александр Жулин.

"Это искусственная история. Странно, что разговор идет только о женском одиночном катании, а не о парном катании, танцах, и все выглядит однобоко. Однозначно, это будет направлено против развития фигурного катания. Наблюдая за девушками, которые прыгают в этом возрасте тройные прыжки, и видя, что 15-16-летние делают четверные, понимаешь, что это искусственное, притянутое за уши решение", - сказал Жулин.

"Если в Норвегии или тех же США и Канаде 15-16-летние девушки исполняли четверные прыжки, о таком вопросе вообще не было речи. Все, что сейчас лучшее, есть в России, и все увидели, что у них шансов нет никаких, поэтому начали что-то придумывать. У великолепных норвежцев есть прекрасные астматические препараты, с помощью которых они выигрывают Олимпиады и чемпионаты мира в лыжных гонках, и с этим ничего сделать не могут. Молодцы, придумывают что-то новое", - добавил он.

В настоящее время во взрослые допускаются фигуристки, которым исполнилось 15 лет на момент 1 июля.