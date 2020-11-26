Радионова: повышение возрастного ценза не даст фигурному катанию прогрессировать

"С ней было очень интересно". Фигуристка Елена Радионова завершила карьеру в 21 год

Ранее несколько источников в национальных федерациях, не связанных друг с другом, сообщили ТАСС о внесении Норвежской ассоциацией фигурного катания предложения поднять возрастной ценз в женском одиночном катании до 17 лет для обсуждения на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в следующем году.

"Я против повышения, я за то, чтобы все оставалось как есть, тем более что возраст и так уже поднимали на год, - сказала Радионова. - Мне интересно смотреть на девчонок, которые прыгают четверные прыжки, это зрелищно. А есть девочки, которые берут второй оценкой".

"Поэтому я против повышения возраста, иначе фигурное катание перестанет так прогрессировать, как сейчас, и мы можем остановиться в развитии. Фигурное катание идет вперед, и не надо его останавливать в этом движении", - заключила она.

Радионова - первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок в женском одиночном катании (2013, 2014), чемпионка России (2015), двукратный серебряный призер чемпионата Европы (2015, 2016), бронзовый призер чемпионата мира (2015), серебряный (2014/2015) и бронзовый (2015/2016) призер финала Гран-при. В сентябре 21-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры.