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Зимние олимпийские виды спорта

Второй тест тренера норвежских лыжников на коронавирус оказался отрицательным

По данным норвежской лыжной федерации, других людей, сдавших ранее положительные тесты, в команде нет

ХЕЛЬСИНКИ, 26 ноября. /ТАСС/. Второй тест на коронавирус тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума показал отрицательный результат. Об этом сообщил в четверг рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей, комментарий которого приводит норвежская телерадиокомпания NRK.

"Я только что получил сообщение, что второй тест отрицательный. Это очень хорошие новости для Норвегии и для нас", - сказал он.

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Первый в новом сезоне этап Кубка мира пройдет с 27 по 29 ноября в финской Руке. Носсум сдал первый тест на коронавирус, который показал положительный результат, после прибытия в среду в Руку.

По данным норвежской лыжной федерации, других людей, сдавших ранее положительные тесты, в команде нет. Там указали, что сборная и ее штаб были помещены на карантин, за исключением трех человек, которые прибыли в Финляндию на автомобиле.

Теги
ФинляндияНорвегияЗимние олимпийские виды спорта
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