Второй тест тренера норвежских лыжников на коронавирус оказался отрицательным

ХЕЛЬСИНКИ, 26 ноября. /ТАСС/. Второй тест на коронавирус тренера сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума показал отрицательный результат. Об этом сообщил в четверг рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей, комментарий которого приводит норвежская телерадиокомпания NRK.

"Я только что получил сообщение, что второй тест отрицательный. Это очень хорошие новости для Норвегии и для нас", - сказал он.