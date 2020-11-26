РФС планирует добавить в школьную программу урок, целиком посвященный футболу

ТАСС, 26 ноября. Российский футбольный союз (РФС) планирует добавить в расписание третий урок физкультуры, который целиком будет посвящен футболу. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев, комментарий которого приводит пресс-служба РФС.

На заседании комитета массового футбола РФС были рассмотрены три проекта.

"В рамках проекта "Футбол в школе" мы хотим добавить в расписание третий урок физкультуры, который будет полностью посвящен футболу, - сказал Алаев. - Это сложная и амбициозная задача, так как в масштабах нашей страны этого не удалось сделать еще ни одной федерации, но я уверен, что совместными усилиями Российского футбольного союза, министерства спорта и министерства просвещения удастся ее воплотить".

"Подстратегия развития студенческого футбола предполагает унификацию и формирование единой системы студенческих массовых турниров, а также существенное увеличение количества студентов, регулярно занимающихся футболом. Мы собрали ряд небольших замечаний, которые будут учтены, и, надеюсь, на ближайшем исполкоме РФС обе программы будут утверждены", - добавил он.

Также был одобрен проект по созданию национального смотр-конкурса "Звезды массового футбола". Согласно идее РФС, он поможет находить и отмечать самых активных организаторов и лучшие проекты массового футбола.