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Умер Диего Марадона

AFP: Марадона будет похоронен в четверг за пределами Буэнос-Айреса

Ранее в связи с кончиной Марадоны в Аргентине был объявлен трехдневный траур
' ТАСС/Reuters/Ruptly'

ТАСС, 26 ноября. Похороны аргентинского футболиста Диего Марадоны пройдут в четверг за пределами Буэнос-Айреса. Об этом сообщает AFP.

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Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. В связи с кончиной Марадоны в Аргентине был объявлен трехдневный траур.

Марадона - чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

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