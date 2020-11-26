Тесты на коронавирус двух членов сборной России по баскетболу дали сомнительный результат

ТАСС, 26 ноября. У двух представителей сборной России по баскетболу подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Отмечается, что один сомнительный тест у игрока и один - у члена делегации. Их имена не сообщаются.

Согласно медицинскому протоколу Международной федерации баскетбола и законодательству Эстонии сомнительный результат приравнивается к положительному, поэтому указанные два члена делегации были помещены на карантин.

Сборная России прибыла в Эстонию для проведения двух отборочных матчей чемпионата Европы. 28 ноября россияне должны сыграть с командой Эстонии, а 30 ноября - со сборной Италии. По результатам двух встреч сборная России идет третьей в таблице группы В, набрав три очка. Сборная Италии квалифицировалась на чемпионат в качестве одной из хозяек финального турнира, две лучшие команды квартета также получат путевку на турнир.

Евробаскет-2022 пройдет 1-18 сентября в Чехии, Грузии, Италии и Германии.