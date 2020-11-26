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Лига чемпионов

Вратарь "Локомотива" Гилерме вошел в символическую сборную тура Лиги чемпионов

В среду "Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" со счетом 0:0

ТАСС, 26 ноября. Голкипер сборной России и московского "Локомотива" Маринато Гилерме вошел в символическую сборную четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду "Локомотив" сыграл вничью с испанским "Атлетико" (0:0).

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В символическую сборную также вошли защитники - Сержиньо Дест ("Барселона", Испания), Оскар Вендт и Нико Эльведи (оба - "Боруссия", Германия, Мёнхенгладбах), Зайду Сануси ("Порту", Португалия) и Робин Госенс ("Аталанта", Италия); полузащитники - Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Англия), Ларс Штиндль ("Боруссия", Мёнхенгладбах), Кингсли Коман ("Бавария", Германия); нападающие - Чиро Иммобиле ("Лацио", Италия) и Мартин Брэйтуэйт ("Барселона").

"Локомотив" после четырех туров занимает третье место в группе, набрав 3 очка. В следующем матче подопечные Марко Николича 1 декабря примут "Зальцбург" из Австрии.

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