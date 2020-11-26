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РПЛ подтвердила, что матчи 16-го тура начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Тур начнется 28 ноября матчем "Арсенал" - "Зенит"

ТАСС, 26 ноября. Все игры 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о аргентинце Диего Марадоне. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Ранее об этом со ссылкой на источники сообщила газета "Спорт-Экспресс".

"Все команды Тинькофф-РПЛ почтят минутой молчания память аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября", - говорится в сообщении.

Марадона скончался в возрасте 60 лет в среду. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

16-й тур начнется 28 ноября матчем "Арсенал" (Тула) - "Зенит" (Санкт-Петербург).

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Российский футболРоссияМарадона, ДиегоУмер Диего Марадона
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