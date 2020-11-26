УЕФА пожизненно отстранил сотрудника "Карабаха" за оскорбительную публикацию в соцсети

ТАСС, 26 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пожизненно отстранил от любой деятельности, связанной с футболом, сотрудника азербайджанского клуба "Карабах" Нурлана Ибрагимова. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее Ибрагимов на своей странице в Facebook радикально высказался о конфликте в Нагорном Карабахе. Позднее он удалил публикацию, но УЕФА открыл в отношении него дисциплинарное дело по двум статьям дисциплинарного регламента - "Расистское и иное дискриминационное поведение" и "Нарушение основных правил приличного поведения". Футбольный клуб "Карабах" заявил, что накажет Ибрагимова.

УЕФА также попросил Международную федерацию футбола расширить пожизненное отстранение на международный уровень. Футбольный клуб "Карабах" в связи с этим оштрафован на €100 тыс.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.