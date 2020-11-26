Овчинникова лишена титула чемпионки России по конному троеборью за допинг у лошади

ТАСС, 26 ноября. Всадница Евгения Овчинникова дисквалифицирована до конца года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

В допинг-пробе лошади Орион, на которой выступала Овчинникова, обнаружен запрещенный препарат дексаметазон. Проба была взята 13 сентября после международных соревнований и чемпионата России по троеборью.

Ставшая чемпионкой России Овчинникова будет лишена титула, ее результат будет аннулирован. Срок дисквалификации начинается с 27 октября, также она должна будет вернуть все денежные вознаграждения за проведенные в этот период турниры.

В связи с дисквалификацией Овчинниковой чемпионом страны признан Андрей Митин на Картели, второй стала Олеся Косарева и Фри энд Изи Би, третьей - Анастасия Михайлова и Хьютцилопотчли.