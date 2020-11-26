Сборная России по биатлону допущена на первый этап КМ, несмотря на вспышку коронавируса

ТАСС, 26 ноября. Сборная России по биатлону сохранила право на участие в первом этапе Кубка мира, который пройдет в Финляндии, несмотря на случаи заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

В четверг стало известно, что тесты на коронавирус Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера, Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина дали положительный результат. Помимо сборной России коронавирус выявлен в сборных Латвии, Молдавии, Франции и Румынии.

"Со сборной России снят карантин, старт Кубка мира пропустят только Бабиков и [Евгений] Гараничев", - говорится в сообщении.

Бабиков пробудет на изоляции как минимум до 1 декабря. Гараничев пропустит этап в связи с тем, что жил в одном номере с Бабиковым. Он будет изолирован до 5 декабря, несмотря на то, что его тест показал отрицательный результат. 27 и 28 ноября сборная повторно пройдет тестирование.

Первый этап Кубка мира по биатлону состоится в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдет второй этап (3-6 декабря). --0--сю/мвв/чна/брс