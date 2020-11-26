{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Сборная России по биатлону допущена на первый этап КМ, несмотря на вспышку коронавируса

Соревнования пропустят только Антон Бабиков и Евгений Гараничев
Евгений Гараничев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Евгений Гараничев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Сборная России по биатлону сохранила право на участие в первом этапе Кубка мира, который пройдет в Финляндии, несмотря на случаи заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

На эту тему

В четверг стало известно, что тесты на коронавирус Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера, Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина дали положительный результат. Помимо сборной России коронавирус выявлен в сборных Латвии, Молдавии, Франции и Румынии.

"Со сборной России снят карантин, старт Кубка мира пропустят только Бабиков и [Евгений] Гараничев", - говорится в сообщении. 

Бабиков пробудет на изоляции как минимум до 1 декабря. Гараничев пропустит этап в связи с тем, что жил в одном номере с Бабиковым. Он будет изолирован до 5 декабря, несмотря на то, что его тест показал отрицательный результат. 27 и 28 ноября сборная повторно пройдет тестирование.

Первый этап Кубка мира по биатлону состоится в финском Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же пройдет второй этап (3-6 декабря). --0--сю/мвв/чна/брс

Теги
РоссияБиатлон
Фигурное катание
Финал Кубка России по фигурному катанию пройдет в феврале в Великом Новгороде
Соревнования пройдут 23-27 февраля
Читать полностью