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Умер Диего Марадона

ФИФА приспустила флаги штаб-квартиры в память о Марадоне

Бывший аргентинский футболист умер в среду в возрасте 60 лет

ТАСС, 26 ноября. Международная федерация футбола (ФИФА) приспустила флаги штаб-квартиры организации в память о Диего Марадоне. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Марадона ушел из жизни в среду в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

"Мы все скорбим из-за смерти великого Диего Марадоны", - говорится в сообщении.

Марадона - чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

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