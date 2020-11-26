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Летние олимпийские виды спорта

Воронин: российские гандболистки едут на чемпионат Европы бороться за медали

В континентальном первенстве в Дании, которое пройдет в декабре, не примут участие Анна Сень, Анна Вяхирева и Елена Михайличенко

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу будет бороться за медали на чемпионате Европы 2020 года. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

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Чемпионат Европы пройдет с 3 по 20 декабря в Дании. На первом групповом этапе сборная России сыграет с командами Испании, Швеции и Чехии.

"У нас возникли определенные проблемы в плане подготовки к чемпионату Европы, мы это тоже не сбрасываем со счетов. Перед большими соревнованиями должны состояться две-три товарищеские игры, с помощью которых команда вкатывается в турнир. Здесь нам придется это делать с первой игры уже непосредственно на турнире. Думаю, что мы в любом случае будем бороться за медали, при сложившейся ситуации любая медаль однозначно будет хорошим результатом", - отметил Воронин.

Из-за травм в турнире не примут участие Анна Сень, Анна Вяхирева и Елена Михайличенко. "Анна Сень играет ключевую роль в обороне, Елена Михайличенко на сегодняшний день является основной нашей бьющей силой с задней линии. Ну и, естественно, Анна Вяхирева, которая умеет практически все. Тем не менее по нашему сегодняшнему составу считаю, что у нас коллектив достаточно боеспособный", - подчеркнул Воронин.

Действующим победителем турнира является команда Франции, россиянки на прошлом турнире завоевали серебряные медали. Российская сборная ни разу в истории не побеждала на чемпионате Европы, в ее активе по две серебряные и бронзовые награды. Чемпионат Европы проводится раз в два года.

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