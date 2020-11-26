Врач Марадоны считает, что бывший футболист не получил должного лечения в больнице

ТАСС, 26 ноября. Скончавшийся из-за острой сердечной недостаточности аргентинец Диего Марадона не получил должного лечения. Такое мнение высказал лечащий врач бывшего футболиста Альфред Кахе, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Clarin.

Марадона ушел из жизни в среду в возрасте 60 лет. 3 ноября он перенес операцию из-за субдуральной гематомы. 12 ноября был выписан из больницы.

"Рядом с ним должен был постоянно находиться доктор, - сказал Кахе. - Мне не показалось, что его выписка из больницы была логичной, его должны были оставить на лечение. Сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью. Диего не лечили должным образом".

Марадона является чемпион мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века.