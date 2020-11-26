Чемпион мира в беге на 100 м американец Коулман обжаловал дисквалификацию в CAS

ТАСС, 26 ноября. Американский бегун на спринтерские дистанции Кристиан Коулман подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) о двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Чемпион мира в беге на 100 м американец Коулман дисквалифицирован на два года

Коулман был дисквалифицирован 27 октября. В своем обращении он просит отменить или смягчить санкции AIU.

Причиной дисквалификации 24-летнего легкоатлета стал пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев - 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. Он не предоставил документы о своем местоположении для допинг-тестирования. Ранее спортсмен заявил, что не сдал последний тест, так как в тот день в установленный час для проверки ходил по магазинам, однако вернулся домой до истечения времени, но допинг-офицер уже ушел. В прошлом году ему удалось доказать, что один из пропущенных тестов пришелся на 1 апреля 2018 года, таким образом, три нарушения спортсмена пришлись на 14 месяцев, а не на 12, и его дело было закрыто.

Также апелляцию в CAS на решение AIU об отмене дисквалификации чемпионки мира Сальвы Эйд Насер подала Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Насер ранее была дисквалифицирована на неопределенный срок из-за трех нарушений правил доступности для тестирования в течение 12 месяцев (март и апрель 2019 года, январь 2020 года). Позднее AIU отменил дисквалификацию спортсменки.

Коулман является чемпионом мира 2019 года в беге на 100 м и в эстафете 4х100 м, также на его счету две серебряные медали мирового первенства 2017 года. В феврале 2018 года он установил рекорд мира в беге на 60 м.