Гарт: Россия не сможет провести этап Кубка мира по санному спорту вместо Китая

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) не сможет прийти на помощь Международной федерации санного спорта (FIL), которая ищет трассу, где можно будет провести перенесенный из Китая февральский этап Кубка мира. Об этом сообщила ТАСС президент ФССР Наталия Гарт.

Международная федерация санного спорта совместно с оргкомитетом Олимпийских игр 2022 года и Международным олимпийским комитетом приняли решение перенести из-за коронавируса на октябрь международную предолимпийскую тренировочную неделю, которая была изначально запланирована на февраль 2021 года. Также FIL сейчас пытается найти другое место для проведения финала Кубка мира по санному спорту, который планировалось провести 20-21 февраля в том же Яньцине.

"Мы привыкли готовить международные соревнования, проходящие в России, на самом высоком уровне. И для нас это не только спортивное событие, а прежде всего - шаг в популяризации санного спорта в нашей стране и настоящий праздник спорта с большим количеством зрителей, развлекательной программой. В ситуации же пандемии COVID-19 мы не сможем этого сделать, соблюдая очень строгие требования санитарно-эпидемиологических служб", - сказала Гарт, отвечая на вопрос о возможности переноса этапа Кубка мира из Яньцина в Сочи.

"Сейчас нужно в первую очередь думать о здоровье участников и гостей соревнований. А массовое мероприятие не сможет этого гарантировать. Кроме того, существует ряд сложностей с транспортировкой участников соревнований из Европы в Россию", - заключила собеседница ТАСС.

В феврале 2020 года в Сочи проходил чемпионат мира по санному спорту.