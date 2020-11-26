В Ижевске простились с экс-тренером сборной России по биатлону Михаилом Ткаченко

ИЖЕВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания и похороны экс-тренера сборной России по биатлону Михаила Ткаченко прошли в четверг в Ижевске. На церемонии присутствовали в том числе его воспитанники, среди которых был Иван Черезов, сообщил ТАСС министр спорта Удмуртии Александр Варшавский.

Ткаченко умер 24 ноября в возрасте 67 лет после продолжительной болезни, с которой боролся с 2014 года.

"Пришло очень много людей, которых он воспитал, в том числе Иван Черезов. Директор школы биатлона Сергей Евгеньевич Перевощиков был распорядителем на похоронах, пришла директор Центра истории спорта Ижевска Татьяна Александровна Пензина. Всех не вспомнишь, но не всем удалось попасть внутрь, чтобы попрощаться в момент церемонии. Это символизирует то, что человек не просто прожил долгую жизнь, она был очень насыщенной и плодотворной. Люди, которых он воспитал, сейчас воспитывают и детей, и взрослых. Непрерывность этих поколений Михаил Владимирович обеспечил. Так как он прожил свою жизнь, я думаю, это делает честь любому человеку. Это отличная жизнь", - сказал Варшавский.

Он отметил, что Ткаченко никогда не отделял личную жизнь от профессиональной карьеры. "Когда прощались, попросили высказаться не про профессиональную карьеру, а про личную жизнь, но для этого человека личная жизнь - это и был биатлон. Он и есть биатлон, а биатлон - это он", - добавил собеседник агентства.

Ткаченко являлся тренером таких спортсменов, как шестикратный чемпион мира Валерий Медведцев, трехкратный чемпион мира Черезов, Максим Максимов, Владимир Бехтерев, Владимир Псарев, Анна Кунаева.

В 2011 году он был главным тренером сборной России на домашнем чемпионате мира. Под его руководством российские спортсмены завоевали три серебряные медали.