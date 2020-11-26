Фильм "На острие" позволил Софье Великой заново испытать олимпийские эмоции

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фильм "На острие" позволил олимпийской чемпионке по фехтованию на саблях Софье Великой вновь пережить эмоции, которые она испытывала во время Олимпийских игр. Об этом она рассказала ТАСС.

Премьера фильма "На острие" состоялась во вторник в Москве, в прокат картина вышла 26 ноября. В основе сюжета лежит реальная история противостояния Яны Егорян и Великой в финале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

"Когда я смотрела фильм, эмоции были на пределе. Было ощущение, что я заново переживаю все эти события, оживали воспоминания не только об Олимпиаде в Рио, я вспомнила и мое серебро в Лондоне, и даже Пекин 2008 года, где я заняла четвертое место, и вообще все свои спортивные взлеты и падения за всю спортивную карьеру", - сказала Великая.

"Этот фильм особенно ценен для меня, потому что он дает мне возможность вернуться в прошлое и вновь воскресить эмоции, которые я тогда испытывала. Я рада оказаться мыслями в Рио несмотря на то, что вновь получить серебро в личном зачете - это было, конечно же, огромным разочарованием. Но мои победы и поражения сделали меня тем, кем я являюсь, и я ни о чем не жалею", - добавила она.

Великая за время карьеры завоевала золото и два серебра Олимпийских игр, она является восьмикратной чемпионкой мира, 14 раз побеждала на чемпионатах Европы. "Мне кажется, этот фильм станет новым толчком к росту популярности нашего спорта, как это произошло после Рио. Фехтование - очень красивый, но, возможно, не очень понятный для неподготовленного зрителя спорт", - рассказала она.

"Уверена, после того как [актрисы] Светлана [Ходченкова] и Стася [Милославская] продемонстрировали всю его красоту, силу, стремительность на большом экране, мы можем готовиться к наплыву юных спортсменов в наши фехтовальные школы! Кто знает, возможно среди зрителей окажутся родители будущего олимпийского чемпиона по фехтованию", - заметила спортсменка.

Полезные советы

Великая принимала участие в работе над фильмом. "Я поделилась своим мнением, что хотела бы видеть в фильме: реалистичность поединков, эмоции, конкуренцию, психологическое напряжение, борьбу и многое другое. С удовольствием бы приняла участие в съемках, но напряженный график соревнований не позволил окунуться в процесс создания этого фильма", - рассказала она.

Многие специалисты Федерации фехтования России присутствовали на съемках в качестве консультантов. "Когда я смотрела фильм, я даже забывала, что на экране артисты, а не спортсмены, настолько реалистично показано фехтование и эмоции, которые мы испытываем на фехтовальной дорожке. Меня поразило, как естественно выглядят в кадре Светлана и Стася - все их жесты, все фехтовальные движения, все выглядело так, как будто они фехтуют всю жизнь!" - рассказала Великая.

"И, конечно, нельзя забывать о том, что в фильме играет бывшая профессиональная спортсменка Софья Эрнст, которая не понаслышке знает о том, что такое фехтование. Это, разумеется, только добавляет фильму правдивости", - подчеркнула она.

Режиссером картины "На острие" является Эдуард Бордуков. Идея ее создания принадлежит продюсерам Елене Гликман и Михаилу Дегтярю - мастеру спорта СССР по фехтованию на саблях.