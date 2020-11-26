Овчинникова получила минимально возможное наказание за допинг в организме ее лошади

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Всадница Евгения Овчинникова, лишенная титула чемпионки России в троеборье за нарушение антидопинговых правил и дисквалифицированная до конца года, получила минимальное наказание от Федерации конного спорта России, которая при вынесении решения приняла во внимание все смягчающие обстоятельства. Об этом ТАСС сообщил главный ветеринарный врач сборной команды России по конному спорту Евгений Горовой.

В допинг-пробе лошади Орион, на которой выступала Овчинникова, обнаружен препарат дексаметазон. Проба была взята 13 сентября после международных соревнований и чемпионата России по троеборью. Срок дисквалификации начинается с 27 октября.

"Я не думаю, что препарат, который был обнаружен в организме животного, вводился с целью получения какого-либо преимущества, так как концентрация его была минимальной. Дексаметазон, видимо, использовался для лечения лошади, но люди не рассчитали до конца срок выведения его из организма. А когда проводится допинг-контроль, то нарушение фиксируется вне зависимости от того, какая концентрация препарата была обнаружена в пробе", - заметил Горовой.

По словам врача, дексаметазон не относится к категории запрещенных препаратов, за использование которых налагаются очень серьезные санкции. "Дексаметазон - это контролируемый препарат, который можно применять в течение подготовительного сезона, потому что лошади тоже получают травмы, и их надо лечить. Но при этом очень важно знать время его выведения, существуют специальные таблицы", - заметил собеседник ТАСС.

"Это было первое нарушение в карьере Овчинниковой, она никогда ранее не имела проблем с допинг-контролем. Все эти моменты, а также тот факт, что обнаруженный препарат входил категории контролируемых, были приняты в расчет Международной федерацией конного спорта. К тому же Овчинникова не требовала вскрытия пробы Б и согласилась с результатами вскрытия пробы А. Также спортсменка заявила, что готова заплатить штраф за нарушение антидопинговых правил в 2,2 тысячи швейцарских франков", - сказал Горовой.

"Ее нарушение на международном уровне даже не предполагает какую-либо дисквалификацию, но тогда параллельно с международным шел и национальный турнир. И наша федерация приняла решение отстранить ее от российских соревнований до конца года. Можно сказать, что наказание Овчинниковой было вынесено самое минимальное", - заключил собеседник ТАСС.