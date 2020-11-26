World Athletics определит второго эксперта в комиссию по восстановлению ВФЛА до 6 декабря

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена до 6 декабря назвать фамилию второго независимого эксперта, который будет включен в состав комиссии по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

12 марта World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта. Первым экспертом стала в конце сентября бывший заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Мы объявим второго эксперта на следующей неделе после окончания декабрьского совета World Athletics", - сообщили в пресс-службе. Заседание совета намечено на 1-2 декабря и будет проводиться в режиме видеоконференции.

Совет World Athletics в конце сентября принял решение вернуться к рассмотрению вопроса о возможности возобновления выдачи статусов нейтральных атлетов российским спортсменам на следующем заседании. Тогда же было отмечено, что рабочая группа World Athletics по восстановлению ВФЛА ждет к концу года значительного прогресса в реализации плана восстановления ВФЛА. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассматриваться только в том случае, если рабочая группа и совет будут удовлетворены планом.

31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года.

За день до начала работы совета World Athletics, 30 ноября, в Москве пройдет отчетно-выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый глава федерации.