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Сборные по баскетболу

Поздняков сожалеет, что баскетбольная сборная РФ не может собрать оптимальный состав

Мужская команда сыграет против сборных Эстонии и Италии, игры пройдут в Таллине 28 и 30 ноября
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказал сожаление из-за того, что мужская сборная России по баскетболу не может собрать оптимальный состав на матчи квалификации к чемпионату Европы. Об этом он рассказал ТАСС.

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Ранее главный тренер сборной Сергей Базаревич пожаловался, что российские клубы, участвующие в Евролиге, не горят желанием отпускать игроков в сборную, и поэтому не удается собрать лучший состав на матчи квалификации к чемпионату Европы. В четверг стало известно, что тесты двух представителей сборной (одного игрока и члена делегации) дали сомнительный результат на коронавирус.

"Печально, что такое происходит. Как глава Олимпийского комитета России я, конечно, заинтересован, чтобы сборная выступала в сильнейшем составе, - сказал Поздняков. - В выходные сборной предстоят отборочные матчи к чемпионату Европы, буду обязательно смотреть и болеть за наших ребят".

В расширенный состав сборной России на предстоящие матчи квалификации Евробаскета вошли 29 баскетболистов. Игры против команд Эстонии и Италии пройдут в Таллине 28 и 30 ноября.

Мужская сборная России в отборочном турнире играет в группе B. Ее соперниками являются команды Италии, Северной Македонии и Эстонии. После двух проведенных матчей квалификации россияне занимают третью строчку в группе, набрав 3 очка. Итальянцы на правах хозяев гарантированно сыграют на чемпионате Европы, а три остальные сборные борются за два оставшихся места. Чемпионат Европы пройдет в сентябре 2022 года.

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