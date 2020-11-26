ЦСКА победил "Реал" и продлил серию до шести побед подряд в баскетбольной Евролиге

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 74:73 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 3 103 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 28 очков. У "Реала" больше всего очков набрал Трей Томпкинс (15).

ЦСКА одержал шестую победу подряд в Евролиге, в последний раз московский клуб проигрывал 22 октября, уступив тогда в овертайме гостевого матча сербской "Црвене Звезде". "Реал" не смог продлить победную серию, которая насчитывала пять матчей.

ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице Евролиги, одержав восьмую победу при трех поражениях. "Реал" идет пятым с шестью победами и пятью поражениями.

В следующем матче ЦСКА 3 декабря на домашнем паркете сыграет с греческим "Олимпиакосом", "Реал" днем позднее дома встретится с французским "Вийёрбаном".