Российский теннисист Хачанов сообщил, что заразился коронавирусом

ТАСС, 26 ноября. Российский теннисист Карен Хачанов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram .

"Прилетел в Дубай несколько дней назад и начал предсезонную подготовку, но, к сожалению, я, моя жена и наш сын получили положительный результат теста на COVID-19. Мы уже находимся на самоизоляции, надеюсь, что поправимся в ближайшее время", - написал Хачанов.

Хачанов занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он четыре раза выигрывал турниры ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2019 году.