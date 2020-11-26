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ATP

Российский теннисист Хачанов сообщил, что заразился коронавирусом

Спортсмен находится на самоизоляции в Дубае
Карен Хачанов EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Карен Хачанов
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 26 ноября. Российский теннисист Карен Хачанов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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"Прилетел в Дубай несколько дней назад и начал предсезонную подготовку, но, к сожалению, я, моя жена и наш сын получили положительный результат теста на COVID-19. Мы уже находимся на самоизоляции, надеюсь, что поправимся в ближайшее время", - написал Хачанов.

Хачанов занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он четыре раза выигрывал турниры ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2019 году.

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