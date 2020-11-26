ЦСКА в большинстве сыграл вничью с "Фейенордом" в домашнем матче Лиги Европы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Футболисты российского ЦСКА сыграли вничью с нидерландским "Фейенордом" со счетом 0:0 в матче четвертого тура Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене" с ограниченным количеством зрителей.
На 48-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий гостей Николай Йоргенсен. Перед стартовом свистком была объявлена минута молчания в память о скончавшемся в среду аргентинце Диего Марадоне. У ЦСКА встречу пропускали Константин Кучаев, Алан Дзагоев, Виктор Васин и Вадим Карпов, чьи тесты на коронавирус ранее показали сомнительный результат.
В параллельном матче группы K хорватское "Динамо" из Загреба в гостях разгромило австрийский "Вольфсберг" со счетом 3:0. ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы, набрав три очка после четырех матчей. Лидирует загребское "Динамо" (8), далее идут "Фейенорд" (5) и "Вольфсберг" (4).
Российские клубы не одержали ни одной победы в 16 еврокубковых матчах нынешнего сезона. Ранее на этой неделе свои матчи в рамках группового этапа Лиги чемпионов провели петербургский "Зенит", уступивший на выезде итальянскому "Лацио" (1:3), "Краснодар", проигравший дома испанской "Севилье" (1:2), и московский "Локомотив", добывший гостевую ничью в матче с испанским "Атлетико" (0:0). "Краснодар" и "Зенит" потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.
В следующем туре ЦСКА 3 декабря на домашнем поле примет "Вольфсберг", "Фейенорд" в тот же день дома встретится с загребским "Динамо".
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Динамо З
|4
|2
|2
|0
|4-0
|8
|2
|Фейенорд
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|3
|Вольфсберг
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|4
|ЦСКА
|4
|0
|3
|1
|2-4
|3