"Зенит" победил "Жальгирис" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 26 ноября. Российский "Зенит" из Санкт-Петербурга обыграл литовский "Жальгирис" в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 83:75.

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Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Зенита" Остин Холлинз, набравший 20 очков. У проигравших больше всего очков набрал Мариус Григонис (18).

"Зенит" одержал третью победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе шесть побед и два поражения. "Жальгирис" идет девятым с пятью победами и шестью поражениями.

В следующем матче "Зенит" 3 декабря на домашнем паркете примет турецкий "Фенербахче", а "Жальгирис" днем позднее дома встретится с испанской "Барселоной".