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Зимние олимпийские виды спорта

Этапы Кубка мира по биатлону в Финляндии пройдут без зрителей

Российский спортсмен Антон Бабиков заразился коронавирусом, но несмотря на это, национальная сборная сможет принять участие в соревнованиях

ТАСС, 26 ноября. Первые два этапа Кубка мира по биатлону, которые состоятся в Финляндии, пройдут без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов.

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"Финская биатлонная ассоциация и оргкомитет этапа Кубка мира в Контиолахти сегодня приняли решение, основанное на рекомендациях региональных властей и медицинских служб, что этапы Кубка мира в Контиолахти пройдут без зрителей", - говорится в сообщении.

В четверг стало известно, что тесты на коронавирус Антона Бабикова, а также врачей сборной Романа Лейфера, Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина дали положительный результат. Помимо сборной России, коронавирус выявлен в сборных Латвии, Молдавии, Франции и Румынии. Несмотря на это, российская команда допущена до участия в первом этапе, помимо Бабикова, его пропустит Евгений Гараничев, который живет с Бабиковым в одном номере.

Первый этап Кубка мира пройдет 28-29 ноября, второй - 3-6 декабря.

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