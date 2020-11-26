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Умер Диего Марадона

Игроки "Наполи" вышли на матч Лиги Европы в футболках с 10-м номером в память о Марадоне

Бывший футболист команды скончался в среду

ТАСС, 26 ноября. Футболисты итальянского "Наполи" вышли на домашний матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против хорватской "Риеки" в футболках с 10-м номером в память о скончавшемся аргентинце Диего Марадоне.

Марадона ушел из жизни в среду в возрасте 60 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Все матчи Лиги Европы в четверг начинались с минуты молчания в память о Марадоне.

Марадона - чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Аргентинец выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год, став двукратным чемпионом Италии, обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА.

 

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Умер Диего Марадона
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