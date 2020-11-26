Бартфельд считает, что гол ЦСКА в ворота "Фейенорда" следовало засчитать

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Гол нападающего ЦСКА Ильи Шкурина в ворота "Фейенорда" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы следовало засчитывать. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

Встреча завершилась со счетом 0:0. На 65-й минуте Илья Шкурин забил мяч в ворота "Фейенорда", но арбитры усмотрели офсайд у нападающего ЦСКА.

"По отмененному мячу у меня большие вопросы, в худшем случае для ЦСКА игрок армейцев находился на одной линии с защитником "Фейенорда". Там микроскоп брать не следует. Давно известны предписания ФИФА, что если игроки на одной линии, момент трактуется в пользу нападающего. Гол следовало засчитывать, я офсайда не видел", - сказал Бартфельд.

ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы, набрав три очка после четырех матчей. Лидирует загребское "Динамо" (8), далее идут "Фейенорд" (5) и австрийский "Вольфсберг" (4).