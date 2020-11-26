Гончаренко: критика в адрес футболиста ЦСКА Чалова должна придать ему спортивной злости

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Критика в адрес нападающего футбольного клуба ЦСКА Федора Чалова должна стать для него дополнительной мотивацией и придать ему спортивной злости. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

В четверг ЦСКА сыграл вничью на своем поле с нидерландским "Фейенордом" (0:0) в матче группового этапа Лиги Европы. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире "Матч ТВ" выступил с критикой в адрес Чалова, а также полузащитников национальной команды Алексея и Антона Миранчуков.

"Пробуем изменить открывания Чалова, он часто работает спиной. В матче с "Фейенордом" он качественней открывался на более высокой скорости. Любой футболист должен разозлиться, а не надувать щеки. Для меня это лучший нападающий, которого нужно оберегать", - сказал Гончаренко.

"Для нас эта Лига Европы - заколдованный турнир. Вспоминали, когда в последний раз выигрывали дома - это было с "Црвеной Звездой" (в феврале 2018 года - прим. ТАСС)", - отметил он.

"Фейенорд" с начала второго тайма играл вдесятером после удаления нападающего Николая Йоргенсена. "В первом тайме игра была открытой, а после удаления мы больше сумбурно стали действовать, больше подавая мячи в штрафную. Если команда наносит 40 ударов по воротам и не забивает, то это вопрос реализации", - добавил тренер ЦСКА.

В следующем туре ЦСКА 3 декабря на домашнем поле примет австрийский "Вольфсберг".