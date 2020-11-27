Женская сборная России по футболу проведет отборочный матч ЧЕ-2022 с командой Косова

ТАСС, 27 ноября. Женская сборная России по футболу в пятницу проведет матч отборочного турнира на чемпионат Европы 2022 года с командой Косова. Встреча состоится в турецком городе Магават на стадионе "Арслан Зеки Демирджи" и начнется в 19:00 мск.

После восьми матчей сборная России набрала 18 очков и обеспечила себе второе место в группе. Россиянки не могут подняться на первую строчку, так как команда Нидерландов имеет в активе 27 очков после девяти игр, но и не могут опуститься ниже. Однако по регламенту отборочного турнира напрямую на чемпионат Европы выйдут только три лучшие сборные, занявшие в группах вторые места. Остальные команды проведут стыковые матчи.

Россиянки в таблице команд, находящихся на вторых местах в своих группах, занимают седьмое место, отставая от заветной третьей строчки на четыре очка. Команде Елены Фоминой необходимо одерживать победы над сборными Косова и Турции в двух оставшихся встречах. Встреча между командами России и Турции состоится 1 декабря.

В состав сборной России на два заключительных матча отборочного турнира вызваны 20 футболисток. Это вратари Татьяна Щербак ("Краснодар"), Диана Пономарева ("Чертаново"), Юлия Гриченко ("Зенит"); защитники Анна Кожникова, Анна Беломытцева, Кристина Машкова, Алсу Абдуллина, Эльвира Зиястинова (все - "Локомотив"), Ксения Джиникашвили ("Чертаново"), Алина Мягкова ("Сиракьюс", США); полузащитники Элина Самойлова, Марина Фёдорова, Яна Шеина (все - "Локомотив"), Елена Костарева ("Краснодар"), Виктория Козлова, Екатерина Братко (обе - "Енисей"), Кристина Хорошева ("Звезда-2005"); нападающие Нелли Коровкина ("Локомотив"), Татьяна Морина ("Зенит"), Надежда Ильиных ("Звезда-2005").

Игроки, тренеры и персонал женской сборной России в начале недели сдали тесты на COVID-19. Все они показали отрицательный результат.

Матч должен был состояться год назад

Встреча между сборными России и Косова должна была пройти еще осенью 2019 года, однако была перенесена из соображений безопасности. Первый матч между этими командами прошел 3 марта 2020 года и завершился победой россиянок со счетом 5:0. Та игра также прошла на нейтральном поле в Висбадене (Германия).

Обе встречи было решено провести на нейтральном поле из-за политических отношений между странами. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил не разводить сборные России и Косова при жеребьевке. Аналогичная ситуация была и в отборочном турнире к юниорскому чемпионату Европы 2020 года. Тогда все матчи группы 5, где выступала сборная России, в том числе и игра против команды Косова, прошли в Уэльсе.