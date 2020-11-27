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Баскетбольные еврокубки

"Химки" уступили "Альбе" и проиграли восьмую игру из десяти в Евролиге

Подмосковный клуб занимает предпоследнее, 17-е место

ТАСС, 27 ноября. Баскетболисты российских "Химок" проиграли немецкой "Альбе" в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 80:100.

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Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Альбы" Нильс Гиффей, набравший 22 очка. У "Химок" больше всего очков набрал форвард Йонас Жеребко (20).

"Химки" проиграли в восьмом матче из десяти в Евролиге, они занимают предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице. "Альба" идет 14-й с тремя победами и шестью поражениями.

В следующем матче "Химки" 4 декабря в гостях сыграют с немецкой "Баварией". "Альба" 1 декабря на выезде встретится с итальянским "Миланом".

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