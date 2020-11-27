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Формула-1

В Бахрейне стартует первый из двух этапов "Формулы-1" в стране

Британец Льюис Хэмилтон проведет первую гонку в ранге семикратного чемпиона мира
© EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

ТАСС, 27 ноября. Программа 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2020 года - Гран-при Бахрейна - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме в Сахире.

Изначально Гран-при Бахрейна должен был пройти в начале сезона в марте, но из-за пандемии коронавируса календарь был серьезно изменен, а сам чемпионат стартовал только в июле. При этом Бахрейн примет сразу два этапа - через неделю гонка здесь пройдет уже на другой конфигурации трассы. Впервые Гран-при Бахрейна прошел в 2004 году и с тех пор не состоялся лишь раз - в 2011-м этап был отменен из-за нестабильной обстановки в стране, начиная с 2014 года гонки в Сахире проходят при искусственном освещении. Рекордсменом по победам здесь является немец Себастьян Феттель, который четырежды пересекал финишную черту первым.

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Ответы на главные вопросы сезона уже даны - британец Льюис Хэмилтон и его команда "Мерседес" досрочно оформили свои седьмые чемпионские титулы. Поэтому в заключительных трех этапах сезона на авансцену выйдет борьба за четвертое место в личном зачете и третье - в Кубке конструкторов. Спор за звание лучшего пилота после гонщиков "Мерседеса" и нидерландца Макса Ферстаппена будут вести мексиканец Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт"), монегаск Шарль Леклер ("Феррари") и австралиец Даниэль Риккьярдо ("Рено"), которых на данный момент разделяет всего четыре очка. В Кубке конструкторов командам этих пилотов конкуренцию также составит "Макларен".

Задача единственного российского пилота в "Формуле-1" Даниила Квята все та же - не ударить в грязь лицом и постараться уцепиться за шанс остаться в "Альфа Таури" на следующий сезон, хоть он и невелик. На этапе в Бахрейне возобновится сезон "Формулы-2", где выступают трое россиян - Роберт Шварцман, Никита Мазепин и Артем Маркелов. Первые двое еще сохраняют шансы на титул, однако отрыв от лидера - сына семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мика - достаточно приличный и отыграть его без ошибок соперника будет крайне сложно.

Первая часть свободных заездов Гран-при Бахрейна начнется в 14:00 мск, вторая - в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (14:00 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой, которая начнется в 17:10 мск.

Теги
Формула-1Хэмилтон, Льюис
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