Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей Лиги Европы

ТАСС, 27 ноября. Нидералнды, занимающие восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), приблизились к идущей седьмой России на 0,633 балла по итогам матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА на свое поле сыграл вничью с роттердамским "Фейенордом" со счетом 0:0. Нидерландский ПСВ переиграл греческий ПАОК со счетом 3:2, "Алкмар" сыграл вничью с испанским "Реал Сосьедадом" (0:0). Таким образом, клубы из Нидерландов набрали 0,8 балла в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей четвертого тура Лиги Европы, а ЦСКА принес России 0,167 балла.

На те же 0,633 балла, благодаря победам "Антверпена" над австрийским ЛАСКом (2:0) и "Стандарда" над польским "Лехом" (2:1), приблизилась к России занимающая девятое место Бельгия. Занимающая шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалия оторвалась от России на 0,233 балла благодаря ничейным результатам "Бенфики" в матче с шотландским "Рейнджерс" (2:2) и "Браги" в игре с английским "Лестером" (3:3).

Российские клубы не одержали ни одной победы в 16 еврокубковых матчах нынешнего сезона. Россия в таблице коэффициентов УЕФА набрала 37,882 балла, у Нидерландов 35,800 балла, в активе португальцев стало 44,349 балла, у бельгийцев - 35,100 балла.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В нынешнем сезоне в связи с тем, что противостояния в квалификационных раундов еврокубков, за исключением раунда плей-офф Лиги чемпионов, состояли из одного матча, а не из двух, за победу в квалификационных играх (кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов) начислялось 1,5 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0,5 очка.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.