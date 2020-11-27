Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей Лиги Европы

ТАСС, 27 ноября. Нидералнды, занимающие восьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), приблизились к идущей седьмой России на 0,633 балла по итогам матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА на свое поле сыграл вничью с роттердамским "Фейенордом" со счетом 0:0. Нидерландский ПСВ переиграл греческий ПАОК со счетом 3:2, "Алкмар" сыграл вничью с испанским "Реал Сосьедадом" (0:0). Таким образом, клубы из Нидерландов набрали 0,8 балла в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей четвертого тура Лиги Европы, а ЦСКА принес России 0,167 балла.
На те же 0,633 балла, благодаря победам "Антверпена" над австрийским ЛАСКом (2:0) и "Стандарда" над польским "Лехом" (2:1), приблизилась к России занимающая девятое место Бельгия. Занимающая шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалия оторвалась от России на 0,233 балла благодаря ничейным результатам "Бенфики" в матче с шотландским "Рейнджерс" (2:2) и "Браги" в игре с английским "Лестером" (3:3).
Российские клубы не одержали ни одной победы в 16 еврокубковых матчах нынешнего сезона. Россия в таблице коэффициентов УЕФА набрала 37,882 балла, у Нидерландов 35,800 балла, в активе португальцев стало 44,349 балла, у бельгийцев - 35,100 балла.
Как формируется таблица коэффициентов УЕФА
Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.
В нынешнем сезоне в связи с тем, что противостояния в квалификационных раундов еврокубков, за исключением раунда плей-офф Лиги чемпионов, состояли из одного матча, а не из двух, за победу в квалификационных играх (кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов) начислялось 1,5 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0,5 очка.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Испания
|87,426
|7/7
|2
|Англия
|85,997
|7/7
|3
|Италия
|67,295
|7/7
|4
|Германия
|66,570
|7/6
|5
|Франция
|52,748
|6/5
|6
|Португалия
|44,349
|5/3
|7
|Россия
|37,882
|6/4
|8
|Нидерланды
|35,800
|5/4
|9
|Бельгия
|35,100
|5/4
|10
|Австрия
|33,825
|5/4