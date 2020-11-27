Заколдованный турнир. ЦСКА дома сыграл вничью с "Фейенордом" в матче Лиги Европы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с нидерландским "Фейенордом" со счетом 0:0 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" с ограниченным количеством зрителей.
Армейцы занимают последнее место в турнирной таблице группы K, набрав три очка после четырех матчей. В другой встрече "Динамо" из Загреба в гостях разгромило австрийский "Вольфсберг" со счетом 3:0. Хорватский клуб набрал 8 очков и упрочил свое лидерство, вторым идет "Фейенорд" (5). "Вольфсберг" - третий (4).
Подопечные Виктора Гончаренко практически весь второй тайм играли в большинстве, но воплотить свое численное преимущество в голы так и не смогли. На 48-й минуте после второй желтой карточки поле покинул нападающий гостей Николай Йоргенсен. "По моему мнению, красной карточки не было, но судье виднее, я не буду оспаривать его решение. ЦСКА показывал хорошую игру, пытался забить, но мы очень хорошо оборонялись, не позволяли сопернику проникать в штрафную, и это очко дорогого стоит", - сказал после матча главный тренер "Фейенорда" Дик Адвокат.
Гончаренко считает, что его команда, получив численное преимущество, начала играть сумбурно. "В первом тайме игра была открытой, а после удаления мы больше сумбурно стали действовать, подавая мячи в штрафную. Если команда наносит 40 ударов по воротам и не забивает, то это вопрос реализации", - сказал тренер ЦСКА.
На 65-й минуте вышедший на замену Илья Шкурин забил мяч в ворота "Фейенорда", но арбитры усмотрели офсайд у нападающего ЦСКА. "По отмененному мячу у меня большие вопросы, в худшем случае для ЦСКА игрок армейцев находился на одной линии с защитником "Фейенорда", там микроскоп брать не следует. Давно известны предписания ФИФА, что если игроки на одной линии, момент трактуется в пользу нападающего, гол следовало засчитывать, я офсайда не видел", - заявил ТАСС бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.
"Чалова нужно оберегать"
ЦСКА больше полутора лет не может одержать победу в домашнем матче еврокубков. "Для нас эта Лига Европы - заколдованный турнир. Вспоминали, когда в последний раз выигрывали дома - это было с "Црвеной Звездой" (в феврале 2018 года - прим. ТАСС)", - сказал Гончаренко.
Белорусский специалист также поддержал нападающего Федора Чалова, которого ранее раскритиковал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. "Пробуем изменить открывания Чалова, он часто работает спиной, в матче с "Фейенордом" он качественней открывался на более высокой скорости. На критику любой футболист должен разозлиться, а не надувать щеки. Для меня это лучший нападающий, которого нужно оберегать", - подчеркнул Гончаренко.
Российские клубы в еврокубковых турнирах нынешнего сезона не выигрывают уже 16 матчей (восемь ничьих, восемь поражений). Ранее свои встречи в рамках группового этапа Лиги чемпионов провели петербургский "Зенит", уступивший на выезде итальянскому "Лацио" (1:3), "Краснодар", проигравший дома испанской "Севилье" (1:2), и московский "Локомотив", добывший гостевую ничью в матче с испанским "Атлетико" (0:0). "Краснодар" и "Зенит" потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Динамо З
|4
|2
|2
|0
|4-0
|8
|2
|Фейенорд
|4
|1
|2
|1
|4-5
|5
|3
|Вольфсберг
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|4
|ЦСКА
|4
|0
|3
|1
|2-4
|3