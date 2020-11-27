Заколдованный турнир. ЦСКА дома сыграл вничью с "Фейенордом" в матче Лиги Европы

Армейцы занимают последнее место в турнирной таблице группы K, набрав три очка после четырех матчей. В другой встрече "Динамо" из Загреба в гостях разгромило австрийский "Вольфсберг" со счетом 3:0. Хорватский клуб набрал 8 очков и упрочил свое лидерство, вторым идет "Фейенорд" (5). "Вольфсберг" - третий (4).

Подопечные Виктора Гончаренко практически весь второй тайм играли в большинстве, но воплотить свое численное преимущество в голы так и не смогли. На 48-й минуте после второй желтой карточки поле покинул нападающий гостей Николай Йоргенсен. "По моему мнению, красной карточки не было, но судье виднее, я не буду оспаривать его решение. ЦСКА показывал хорошую игру, пытался забить, но мы очень хорошо оборонялись, не позволяли сопернику проникать в штрафную, и это очко дорогого стоит", - сказал после матча главный тренер "Фейенорда" Дик Адвокат.

Гончаренко считает, что его команда, получив численное преимущество, начала играть сумбурно. "В первом тайме игра была открытой, а после удаления мы больше сумбурно стали действовать, подавая мячи в штрафную. Если команда наносит 40 ударов по воротам и не забивает, то это вопрос реализации", - сказал тренер ЦСКА.

На 65-й минуте вышедший на замену Илья Шкурин забил мяч в ворота "Фейенорда", но арбитры усмотрели офсайд у нападающего ЦСКА. "По отмененному мячу у меня большие вопросы, в худшем случае для ЦСКА игрок армейцев находился на одной линии с защитником "Фейенорда", там микроскоп брать не следует. Давно известны предписания ФИФА, что если игроки на одной линии, момент трактуется в пользу нападающего, гол следовало засчитывать, я офсайда не видел", - заявил ТАСС бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

"Чалова нужно оберегать"

ЦСКА больше полутора лет не может одержать победу в домашнем матче еврокубков. "Для нас эта Лига Европы - заколдованный турнир. Вспоминали, когда в последний раз выигрывали дома - это было с "Црвеной Звездой" (в феврале 2018 года - прим. ТАСС)", - сказал Гончаренко.