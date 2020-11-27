Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции по футболу

ТАСС, 27 ноября. Шведский футболист Златан Ибрагимович обсудил свое возвращение в состав сборной страны с главным тренером команды Янне Андерссоном. Об этом сообщает пресс-служба Шведской федерации футбола.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры в сборной в 2016 году.

"Златан допустил свое возвращение в сборную, и мне было важно как можно скорее с ним встретиться и все обсудить, - сказал Андерссон. - Я рад, что встречу удалось организовать так быстро".

"Встреча прошла очень плодотворно, мы договорились продолжить диалог", - добавил главный тренер сборной Швеции.

Ибрагимовичу 39 лет, в нынешнем сезоне он выступает за итальянский "Милан" и занимает первое место в списке лучших бомбардиров национального чемпионата, на его счету 10 голов после восьми туров, причем шведский форвард принял участие в шести играх. За сборную Швеции Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.